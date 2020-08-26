الزراعة: مسح للقرى وزيارة 200 ألف منزل للكشف المبكر عن أمراض الماشية

قال الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إن الكشف المبكر على الحيوانات للسيطرة على الأمراض قبل انتشارها أمر ضروري، وخاصة أننا لدينا أكثر من 80% من الثروة الحيوانية هي تربية منزلية مع صغار المربين، ما يسهل عمليات الانتشار، لذلك عمليات الإبلاغ عن أي أمراض مهم للغاية لكي نستطيع التحرك بشكل سريع ومعالجة الحيوانات.

وأضاف محمود، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أننا نقوم بعمليات الترصد وهي التحرك من بيت لآخر للسؤال عن وجود أي إصابات وتحصين الحيوانات، وأنه بعد أزمة انتشار فيروس كورونا تم تغيير النهج لعدم استطاعتنا عمل تحصين مكثف في شهر أبريل الماضي بسبب انتشار المرض واتجهنا إلى تحصين أي حيوان يأتي للوحدة البيطرية.

وتابع، أنه يتم حاليا عملية حصر ومسح شامل لكافة القرى من خلال زيارة 200 ألف منزل ومزرعة للرصد والاكتشاف المبكر لأمراض الماشية، ونستهدف كل القرى 5000 قرية.