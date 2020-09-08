"هيرميس" تتم الإصدار الثالث لسندات توريق «بريميوم إنترناشيونال» ب 160 مليون جنيه

أعلنت المجموعة المالية هيرميس – المؤسسة المالية والاستثمارية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة – عن إتمام الإصدار الثالث لعملية توريق قصيرة الأجل لصالح شركة «بريميوم إنترناشيونال» لخدمات الائتمان وذلك في صفقة قيمتها 160 مليون جنيه مصري، وهو ثاني اصدار للشركة هذا العام، والثالث ضمن برنامج إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية 2 مليار جنيه لمدة عامين لشركة بريميوم إنترناشيونال.

وقد أسندت شركة «بريميوم إنترناشيونال» لخدمات الائتمان عملية التوريق للمجموعة المالية هيرميس بصفتها شركة التوريق الخاصة بإصدار محفظة سندات، علمًا بأن عملية التوريق الثانية سوف تتم على شريحة واحدة بقيمة 160 مليون جنيه بفترة استحقاق تبلغ 10 أشهر، علمًا بأن الإصدارات الثلاثة قد حصلت على تصنيف ائتماني (Prime-1) من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)، وهو أقوى تصنيف جدارة ائتمانية في سوق السندات المصرية.

ومن جهته صرح مصطفى جاد الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتابات بالمجموعة المالية هيرميس أن صفقات ترتيب الدين أصبحت تحظى بالمزيد من الاهتمام عبر كافة القطاعات داخل مصر في القترة الماضية، لافتًا أنه من المتوقع ان يرتفع الاقبال على صفقات ترتيب الدين مع تحسن الظروف وعودة العديد من القطاعات للعمل بكامل قوتها التشغيلية.

يشار أن المجموعة المالية هيرميس قامت بدور المستشار المالي الأوحد والمدير الأوحد والمروج الأوحد وضامن تغطية ومرتب الصفقة.