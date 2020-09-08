وزير التموين: صومعة بني سلامة جاهزة للافتتاح في أكتوبر المقبل

وجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، الشكر لكافة وسائل الإعلام التي تتابع المشروعات القومية التي تتم حاليا، لأنه بدون نقل هذه المشروعات العملاقة للشعب المصري سيكون ما يتم عمله في معزل عن المجتمع، مؤكدا أن كل هذه المشروعات هي دعم حقيقي للأمن الغذائي للمواطن المصري في جميع ربوع جمهورية مصر العربية.

وأضاف المصيلحي، خلال لقائه على فضائية إكسترا نيوز، أننا نتفقد اليوم مشروع صومعة بني سلامة في محافظة الجيزة لإبلاغ الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء بأن الصومعة جاهزة للافتتاح في شهر أكتوبر المقبل.

وتابع، أنه تم المرور على كافة مكونات الصومعة التي تتكون من 12 خلية تخزين وكل خلية منهم عبارة عن 5 آلاف طن لتكون السعة التخزينية لهذه الصومعة 30 ألف طن، بالإضافة لخلايا الصرف وهم 3 خلايا، كل خلية 100 طن، بالإضافة لكل النظم الحديثة الموجودة في هذه الصومعة.

وأكد، أنه منذ دخول السيارة للصومعة سواء محملة بالقمح أو قادمة لنقل القمح لنقله للمطاحن في البداية، تدخل على الميزان البسكول ويتم وزنها وتحديد إذا كان لها إذن صرف، يتم تحديد الكمية المطلوبة للصرف من خلية معينة ويبدأ النظام كله يتحرك بحيث ينقل القمح إلي خلية الصرف، وأثناء خروجها توزن مرة أخرى، وبالتالي فرق الميزانين هم كمية القمح التي أخذتها، وبذلك نتأكد من أن كافة الكميات المستلمة أو المنصرفة كما يجب أن يكون.

وتابع المصيلحي، أن هذه أحدث تقنيات موجودة في العالم بالتعاون مع أكبر الشركات الكندية، بالإضافة إلى أساتذة في تخزين الحبوب وشركات مصرية لديها خبرات عظيمة في هذا المجال.