وزير التموين: نستهلك 10 ملايين طن قمح في الخبز البلدي فقط سنويا

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن المشروعات القومية التي تُنفذ حاليًا، مثل مشروع صومعة بني سلامة بمحافظة الجيزة، توفر العديد من فرص العمل للشباب في كافة المجالات منها الهندسة والزراعة والكهرباء والأمن.

وأضاف "المصيلحي"، خلال لقائه على فضائية "إكسترا نيوز"، قائلًا "نستهلك حوالي 10 ملايين طن قمح في الخبز البلدي فقط سنويًا".

وتابع، أنه لولا تبني هذه المشروعات من قبل القيادة السياسية وتعاون كل الجهات في المحافظات المختلفة ورئيس مجلس الوزراء ووزارة الزراعة والهيئة الهندسية وغيرها من الجهات المعنية لما وصلنا لما نحن عليه الآن.