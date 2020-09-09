10 معلومات عن تطبيق Read Along لتعليم الأطفال القراءة "بدون انترنت"

إذا كنت تبحث عن طبيق على الهاتف المحمول لمساعدة أطفالك على تعلم القراءة، ستجده الآن متاحاً داخل متجر جوجل تطبيق Read Along.

وترصد "الوطن" في هذا التقرير أبرز المعلومات عن التطبيق.

1- يساعد في تحسين مهارات أطفالهم اللغوية، وينعكس ذلك بشكل ملحوظ في الطلب المتزايد على إضافة اللغة العربية إلى تطبيق Read Along.

2- تطبيق مجاني من Google يعمل على نظام التشغيل Android ويوفّر تجربة تفاعلية ممتعة لمساعدة الأطفال من عمر الخامسة على تحسين مهاراتهم في القراءة باللغة العربية، وذلك بمساعدة رفيقة افتراضية داخل التطبيق اسمها "ضياء".

3- يساعد في تحسين مستوى القراءة لدى الأطفال حيث يحقّق الأطفال ممّن يقرؤون أقل من 45 كلمة بشكل صحيح في الدقيقة تحسنًا بين 35 و85 بالمئة في القراءة بصوتٍ عالٍ بعد استخدام التطبيق لمدة مئة دقيقة على مدار أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

4- لا يتطلّب الاتصال بشبكة الإنترنت بعد تنزيله، ويستخدم تقنية Google للتعرّف على الكلام لمشاركة القراء الصغار ملاحظات مرئية وشفهية أثناء قراءتهم الكتب المتوفرة من مختلف أنحاء العالم.

5- يتعلم الأطفال القراءة بمساعدة رفيقة القراءة الافتراضية "ضياء" التي تقرأ أولاً ثمّ تستمع إلى أداء الأطفال في الوقت الفعلي، وتعطيهم ملاحظات إيجابية ومشجّعة أثناء قراءتهم مثلما يفعل الأهل والمعلّمون.

6- يستطيع الأطفال النقر على صورة "ضياء" في أي وقت لتكرر لهم لفظ كلمة أو جملة معيّنة.

7- المفاجأة في نسخة التطبيق العربية أنّ المكتبة ستضم سلسلة من القصص المبتكرة التي أنشئت داخليًّا في Google خصيصًا لمستخدمي Read Along.

8- القصة الأولى من هذه السلسة متوفرة بعنوان "كوكو ذاهب إلى الحفلة" وهي تركّز على قيم هامة في عالمنا اليوم مثل الصداقة والتعاطف والمثابرة، وسوف تليها قصص مبتكرة أخرى بمبادرة من Google على التشجيع على الكتابة والتأليف والتعبير باللغة العربية.

9- يقدّم تطبيق Read Along اقتراحات مخصّصة لكل طفل بالاستناد إلى مستوى تقدّمه، ويتضمّن برامج تشجّع الأطفال على جمع النجوم والشارات والاستمتاع بألعاب تعليمية تحفّزهم على قراءة المزيد.

10- لسلامة الأطفال وخصوصيتهم أثناء استخدامهم التطبيق فإنه لا يتطلّب الاتصال بالإنترنت سواء عن طريق شبكة الواي فاي أو بيانات الهاتف، لا يمكن للأطفال الوصول إلى الإنترنت بدون إشراف الأهل وبالتالي لا يتضمّن التطبيق أي إعلانات أو عمليات شراء، ولا يتطلّب تسجيل الدخول ويجري تحليل البيانات الصوتية في الوقت الفعلي على الجهاز فقط.