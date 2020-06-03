تعرف على مواقع التقديم الالكترونى لرياض الاطفال بالقاهرة

أكد محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، على فتح باب التقديم الالكتروني لرياض الأطفال للمتقدمين للمدارس الرسمية "عربي" وفق توجيهات وزارة التربية والتعليم، حيث أرسل الدكتور رضا حجازي نائب الوزير خطابا للمديريات بهذا الشأن نظرا للظروف التي تمر بها البلاد وحرصا على الصحة العامة.

وأشار عطية في تصريحات إلى أن التقديم يتم عبر روابط مواقع الإدارات التعليمية الـ 32 التابعة لمديرية تعليم القاهرة تحت إشراف مركز المعلومات، وتوجيه عام رياض الأطفال وشدد على أهمية تنظيم العمل ومتابعة مديري العموم لمواقع الإدارات، داعيا أولياء الأمور إلى تحري الدقة في إدخال البيانات الالكترونية والكتابة الصحيحة للرقم القومي وإعادة مراجعته قبل حفظ البيانات، فادخال البيانات مسؤولية ولي الأمر وأشار إلى أن مواقع الإدارات التعليمية للتقديم عليها كالتالي:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfg1bcd486JvOSqKPWObSwO_CQblvHAeyCWq6hqojZSK57odQ/viewform?usp=sf_link

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9IoptbGf_901wlwTsVgpsL7POp0P9Bo5H4mmGqA2nrZJ1iA/viewform?usp=sf_link

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIK9lDCKW_IBKGJzbjidnxx8ioCT73mUHINm-JFPaI0_bNMg/viewform

https://forms.gle/SjizYH46SQCLG9Ev7

https://surveyheart.com/form/5ed3718952b5ff4a582ec395

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=rm_Qbgs0cEGnKq-zqkBNr3jtMEvnvdVPi97jUj2LjUJUNENJQ1JXMzc1WUpNTjA1TkUzRklZTkE4Vy4u

https://docs.google.com/forms/d/1RjA_c6Cy9lYErgQp3d8k1-eYMQI7_lRUFXQ0ApLCe7Y/edit

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4zQiGOBBz4pn9vrtqUu2Z086ZECeEeqMLmhZOIOoRQfwkuw/viewform

https://forms.gle/G9wsn2B3Z5x6xNpT7

https://docs.google.com/forms/d/1uJ1kxLvN_np-jnw9-M4bE3Oz34Wi9S006oSJx7doqxI/edit?usp=sharing

https://forms.gle/NmDCTa1H7wg7cyyN7

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3225517564166566&id=878747435510269