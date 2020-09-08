رئيس الوزراء الفرنسي يخضع للعزل بعد لقائه شخصا مصابا بكورونا

أكدت رئاسة الوزراء الفرنسية، أن جان كاستيكس رئيس الوزراء، سيُجري عزلاً صحياً ذاتياً بعد مخالطته مؤخراً شخصا ثبتت إصابتُه بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال كاستيكس - في تصريح نقلته قناة يورونيوز الإخبارية اليوم الثلاثاء - إنه سوف يطبق القواعد التي قررتها الحكومة و"سيخضع للاختبار على الفور".

وأوضحت (يورونيوز) أن كاستيكس التقى السبت الماضي مع مدير سباق فرنسا للدراجات، كريستيان برودوم، الذي ثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأكد المكتب الصحفي لرئيس الوزراء، أن الشخصين التقيا وكانا يرتديان قناعات الوجه طوال المقابلة، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء الفرنسي سيخضع للعزل الذاتي إلى حين تلقيه نتائج اختبار كورونا.

وأعلنت اللجنة المنظمة لطواف فرنسا للدراجات الهوائية، اليوم، إصابة مديره كريستيان برودوم بفيروس "كوفيد-19" ويتعين عليه الابتعاد عن السباق لمدة أسبوع.

ونقلت قناة (فرانس 24) عن مصادر - لم تسمها - القول: إن نتائج فحوصات الدراجين المشاركين سلبية ويمكنهم متابعة الطواف.

وقال برودوم - الذي لم تظهر عليه أعراض الإصابة بالفيروس - "سأغادر الطواف لمدة ثمانية أيام"، مضيفا "سأفعل مثل أي موظف فرنسي في هذا النوع من الحالات".