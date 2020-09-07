فرنسا: ماكرون سيلتقي رئيس وزراء اليونان لمناقشة ملف شرق المتوسط

أعلنت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيجتمع مع رئيس وزراء اليونان، كرياكوس ميتسوتاكيس، يوم 10 سبتمبر لمناقشة موضوعات تتعلق بشرق المتوسط، بما في ذلك العلاقات مع تركيا.

وأضافت الرئاسة الفرنسية في بيان، أن هذا الاجتماع يأتي في سياق قمة تستضيفها باريس، وتضم البرتغال وإسبانيا وإيطاليا وقبرص ومالطا واليونان، وفقا لقناة "روسيا اليوم".

وقال مسؤول بالحكومة اليونانية الأسبوع الماضي، إن اليونان تجري محادثات مع فرنسا ودول أخرى لشراء طائرات مقاتلة.

وهناك خلاف شديد بين تركيا واليونان حول نطاق الجرف القاري لكل منهما، وتصاعد التوتر الشهر الماضي، بعدما أرسلت تركيا سفينة تنقيب في مياه متنازع عليها ترافقها سفن حربية، بعد أيام من اتفاق بحري بين اليونان ومصر أغضب أنقرة.

وتمدد أنقرة منذ ذلك الحين أجل عمل السفينة بإشعارات بحرية تصفها اليونان بأنها غير قانونية.