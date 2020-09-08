بعد طرح نيسان جوك.. تعرف على منافسيها في السوق المصرية

منذ أن أعلنت نيسان عن جوك 2021 الجديدة كليا في السوق المصرية، خلقت حالة من الأسئلة والمقارنات على السوشيال ميديا تتمحور حول "أي السيارات أفضل"؟

وفي هذا التقرير يسلط "الوطن" الضوء على أهم و أبرز المنافسين لـ"جوك" الجديدة كليا

"أوبل كروس لاند"

المواصفات والتجهيزات

تتوفر كروس لاند بـ6 وسائد هوائية - ABS - EBD - ESB نظام التوازن الالكترونى - Traction Control - HSA نظام مساعدة للمرتفعات - ضبط وتسخين المرايات كهربائيا - حساس و مثبت سرعة - مصابيح ضباب أمامية وخلفية - مفتاح بصمة - TPMS - منبة الخروج عن المسار - حساسات أمامية وخلفية - كاميرا خلفية - حساسات ضوء و مطر - سقف بانوراما - تكييف أوتوماتيك مزدوج - سعة الشنطة الخلفية 410 لترات.

المحرك

تعمل كروس لاند بمحرك 1.2 لتر مكون من 3 أسطوانات تربو يولد قوة 110 حصان وعزم 205 نيوتن متر وتتسارع من الثبات لسرعة 100كم/س في 11.8 ثانية وتصل لسرعة قصوى 187كم/س ومتصل بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.

السعر الرسمي

الفئة الأولى: 325 ألف

الفئة الثانية: 350 ألف

"سيتروين C3"

المواصفات والتجهيزات

تتوفر C3 بـ4 ايرباج -ABS - EBD - ESC نظام الثبات الالكتروني - HSA المساعدة على المرتفعات - TPMS - تنبيه الخروج عن المسار - مفتاح بصمة - مثبت سرعة - حساسات خلفية - كاميرا خلفية - شاشة 8 بوصة - تكييف أوتوماتيك - فتحة سقف بانوراما مصابيح هالوجين - سعة الشنطة 410 لتر.

المحرك

تعمل C3 بمحرك 1.2 لتر مكون من 3 أسطوانات يولد قوة 109 حصان وعزم 205 نيوتن متر متصل بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات وتصل لسرعة قصوى 183 كم/س وتتسارع من الثبات لسرعة 100كم فى 11.6 ثانية.

السعر الرسمي

الفئة الأولى: 295 ألف جنيه مصري.

الفئة الثانية: 325 ألف جنيه.

الفئة الثالثة: 365 ألف جنيه.

"فورد ايكو سبورت"

المواصفات والتجهيزات

تتميز ايكو سبورت فى هذه الفئة بوجود 7 ايرباج - نظام My Key - مفتاح بصمة - ABS - EBD - ESB نظام التحكم فى الثبات الكترونى - مثبت سرعة - TPMS - مصابيح LED أمامية و زينون - حساس مطر - حساسات خلفية - كاميرا خلفية - مرايات كهربائية بالكامل - شاشة 8 بوصة - سعة الشنطة الخلفية 310 لتر.

المحرك

تعمل ايكو سبورت بمحرك EcoBoost سعة 1 لتر مكون من 3 أسطوانات يولد قوة 123 حصان وأقصى عزم 200 نيوتن متر وتتسارع من الثبات لسرعة 100كم فى 11.6 ثانية ومتصل لناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.

السعر الرسمي

الفئة الأولى 2019: 270 ألف جنيه مصري.

الفئة الثانية 2019: 290 ألف جنيه.

الفئة الثالثة 2019: 260 ألف جنيه.

الفئة الأولى 2020: 325 ألف جنيه.

الفئة الأولى 2020: 370 ألف جنيه.

"نيسان جوك"

المواصفات والتجهيزات

تتمتع نيسان جوك الجديدة كليا 2021 بأنظمة أمان قياسية تتمثل في 6 ايرباج - ABS - EBD - VDC نظام الثبات الالكتروني - TPMS - حساسات أمامية وخلفية - حساس مطر وضوء - شاشة 8 بوصة - 8 سماعات من Bose - مفتاح بصمة - إضاءة داخلية - تكييف أوتوماتيك - مصابيح أمامية وخلفية LED - شاحن لاسلكي - شاشة عدادات 7 بوصة - سعة الشنطة 420 لتر وهي الأكبر بين المنافسين.

المحرك

تعمل جوك بمحرك 1 لتر مكون من 3 أسطوانات يولد قوة 117 حصان وعزم 200 نيوتن متر وتتسارع من الثبات لسرعة 100كم فى 10.4 ثانية وتصل لسرعة قصوى 180 كم/س ومتصل بناقل حركة "ديول كلاتش" من 7 سرعات.

السعر الرسمي

الفئة الأولى: 348 ألف جنيه مصري.

الفئة الثانية: 372.500 ألف جنيه.

الفئة الثالثة: 379.500 ألف جنيه.