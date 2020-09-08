"السياحة": 12 فندقا بـ5 محافظات تحصل على شهادة السلامة الصحية

قال عبد الفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية ، إن لجان الفحص المشتركة بين وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، واصلت المرور على المنشآت الفندقية التي تقدمت بطلبات للحصول علي شهادة السلامة الصحية المعتمدة للتشغيل.

وأضاف، فى تصريحات صحفية اليوم، إن 12 فندقًا بخمس محافظات هي جنوب سيناء والبحر الأحمر والشرقية والقليوبية والقاهرة، تسلمت خلال الأسبوع الماضي شهادة السلامة الصحية المعتمدة، وذلك بعد التأكد من استيفائها لكافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها الوزارة وفقًا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وأوضح مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، أن لجان الفحص تأكدت من استيفاء 3 فنادق للشروط بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، هي رويال باراديس، ونيو كوين شارم، ودريمز بيتش، و4 فنادق بمحافظة البحر الأحمر هي بوسكا أوتيل، وماجيك لايف، ومارينا فيو بورت غالب، وراديسون ساس، إضافة الي فندق ميرتا بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وفندق الايفان ببنها بمحافظة القليوبية، و3 فنادق بالقاهرة الكبرى هي اللوتس، وهوليداي هوم، وعبيد هاوس.

وأضاف أنه بذلك وصل إجمالي عدد الفنادق الحاصلة على الشهادة حتى الآن إلى 668 فندقًا بـ23 محافظة على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أن لجان الفحص مستمرة في أعمال التفتيش تباعًا على باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات للحصول علي الشهادة.

وأعلن "العاصي" أن عدد المطاعم التى حصلت على شهادة السلامة الصحية بلغ حتى الآن 1022 مطعماً وكافيتريا سياحية، وذلك بعد التأكد من استيفائها لكافة الضوابط والاشتراطات التي أصدرتها وزارة السياحة والآثار، وفقًا لمعايير السلامة الصحية العالمية.