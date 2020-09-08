جولة تفقدية لوزير السياحة والآثار بقاعات العرض بالمتحف المصري الكبير

تفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم الثلاثاء، المتحف المصري الكبير بميدان الرماية بالجيزة، لمتابعة مستجدات الأعمال به، ومتابعة اللمسات النهائية لسيناريو العرض المتحفي.

رافقه خلال الجولة اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور الطيب عباس مدير عام الشئون الأثرية بالمتحف، والدكتور عيسى زيدان مدير عام الشئون التنفيذية للترميم ونقل الآثار بالمتحف، حيث شملت الزيارة البهو والدرج العظيم وقاعات العرض الخاصة بكنوز الملك توت عنخ آمون.

وخلال الجولة التي استمرت 3 ساعات أشاد وزير السياحة والآثار بجميع الأعمال التي جرى تنفيذها والجهد المبذول من قبل فريق العمل بالمتحف لرفع وتثبيت وطريقة عرض القطع الأثرية، مؤكدا على أنهم فكروا في أدق التفاصيل التي من شأنها أن تعمل على إثراء سيناريو العرض، وإبراز جمال وعراقة الحضارة المصرية القديمة.

ويعد المتحف المصري الكبير، أكبر متحف للآثار في العالم خصص لحضارة واحدة، هي الحضارة المصرية القديمة، وسوف يعرض المتحف ولأول مرة مجتمعة في مكان واحد، آثار الملك توت عنخ آمون، والتي يزيد عددها عن 5000 قطعة، هذا بالإضافة إلى عدد من القطع الأثرية منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى العصرين اليوناني والروماني.