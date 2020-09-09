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محمود مسلم

حظك اليوم الأربعاء 9-9-2020 برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:34 ص | الأربعاء 09 سبتمبر 2020
حظك اليوم برج العذراء

حظك اليوم برج العذراء

يتميز مولود برج العذراء بكونه كثير القلق على الأشخاص المقربين منه، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وقد يسبب لك ذلك منافسة أو استفزازا وإرباكا.. فلا تدع الشك والغضب يضيعان منك الفرص المتاحة.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بالصبر ويجب أن تكون أقل انفعالا إذا تأخرت مطالبك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان يوسف الشريف، ويوافق تاريخ ميلاده 14 سبتمبر.

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