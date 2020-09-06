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محمود مسلم

حظك اليوم الأحد 6-9-2020 برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:10 ص | الأحد 06 سبتمبر 2020
حظك اليوم برج الميزان

حظك اليوم برج الميزان

يتميز مولود برج العذراء بأنّه يخدم الآخرين بشكل كبير على خلاف باقي الأبراج، إذ يساعدهم دون أي تردد، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

الفلك يساعدك اليوم على التطور من خلال زيادة معلوماتك وقد تتخذ قرارات تقودك لحل مشاكل عالقة.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحظ مما يجعل الوقت مناسبا للسفر ولقضاء أوقات سعيدة مع من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان خالد النبوي، ويوافق تاريخ ميلاده 12 سبتمبر.

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