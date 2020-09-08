"الشباب المصري" يتابع عملية الانتخابات بجولة الإعادة فى بورسعيد

تابع مجلس الشباب المصري، جولة الإعادة لمجلس الشيوخ في بورسعيد، اليوم، ودعا المجلس عبر صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي جموع المواطنين للمشاركة مع الالتزام بكافة الإجـراءات الوقائية لتجنب انتشار فيروس كورونا.

وقال "محمد سيف" مسؤول قطاع القناة بمجلس الشباب المصري، إن المشاركة حق للمواطنين وأدعوهم لممارسة حقهم واختيار أعضاء مجلس الشيوخ، فضلًا عن أن المشاركة ترسخ قواعد الديمقراطية وتمنح الحيوية للعملية السياسية، والضمانة الأهم لنزاهة العملية الانتخابية هي المشاركة الشعبية الواسعة.

وأضاف "سيف" أن جولة الإعادة لمجلس الشيوخ على المقاعد الفردية لا تقل أهمية عن الجولة الأولى، وهي بمثابة تصفية بين الأفضل والأكفأ فيما يتعلق بمهام ووظائف هذا المجلس التي أسندها له الدستور والقانون.

وفى سياق متصل، أكدت " إيمان الزغبى " عضو هيئة مكتب الشباب المصرى إن المرأة المصرية في مقدمة كل الأحداث التي مرت بها مصر تدافع عن وطنها وتقود مسيرته، فالمرأة المصرية وجهت رسائل إيجابية عن المشاركة والمثابرة.

يذكر أن غرفة العمليات التي دشنها مجلس الشباب المصرى ببورسعيد لمتابعة العملية الانتخابية تأتي ضمن خطة للتيسير على المواطنين أثناء عملية التصويت، والنهوض بالمشروع الوطني للدولة المصرية والوقوف خلف الوطن في ظل التحديات الراهنة التي تواجه داخليا وخارجيا.