أهالي صيرة بالبحيرة: مسجد أُم القرى لم يُزل وصفحات الإخوان كاذبة

نفى أهالى قرية صيرة، التابعة للوحدة المحلية لمجلس قرية زهرة، بمركز كفر الدوار بالبحيرة، هدم مسجد أُم القرى الموجود بالقرية، في الوقت الذي نفت فيه إدارة أوقاف كفر الدوار، صدور قرارات بشأن هدم المساجد الكائنة وسط المنازل، باستثناء أرصفة وسلالم وأسوار خارج حرم المساجد، سيتم إزالتها لتوسعة الطرق لتنفيذ محور المحمودية.

كانت صفحة شبكة رصد، التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي، نشرت مقطع فيديو لأحد الأشخاص ادعى فيه أن المسجد صدر له قرار إزالة، وتقوم الوحدة المحلية بهدمه، فى الوقت الذى أكد فيه أهالي القرية أن ما جرى هو إزالة تندة صاج أعلى مبنى جمعية تنمية المجتمع المحلي التابعة للمسجد، وأنهم صلوا فريضة العصر به منذ قليل ولا صحة لما جرى ترويجه على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن هدم المسجد.

يُذكر أن مسجد أُم القرى العتيق، تم بناؤه منذ أكثر من ٩٠ عامًا، على أرض تابعة لأحد الإقطاعيين ويدعى عُمر طوسون، وتم بناء جمعية تنمية مجتمع إلى جواره، ومن خلفه مستوصف خيري لخدمة أهالي القرية.