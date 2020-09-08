بعد واقعتي زواج المثلية.. تعرف على عقوبة الشذوذ في القانون المصري

قال الدكتور نبيل سالم، أستاذ القانون الجنائي، إن قانون العقوبات المصري لم يتطرق إلى مسالة "المثلية"، أو "الشذوذ، موضحا أن القوانين في العالم لم تتجه لهذا النوع باعتباره حرية شخصية.

جاء ذلك تعليقا على زعم إحدى الفتيات عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، زواجها رسميًا من صديقتها التي تُدعى "ريم محسن".

وشاركت "شيرين" صورة لحالتها الاجتماعية، بكونها متزوجة من الأخيرة، مُعلقة: "أخيرا وبعد محولات كتيرة لـ إقناع الناس وأهلنا هيجمعنا بيت واحد".

كما زعم شخص يدعى "عمر مسعود" عبر حسابه الرسمي على فيس بوك أنه تزوج أمس من شاب يدعى "ZZO Mhmd"، مغيرا حالته الاجتماعية إلى "متزوج"، ثم علق قائلا: "أخيرا وبعد محاولات كثيرة لإقناع الناس وأهلنا هيجمعنا بيت واحد".

وأضاف سالم لـ"الوطن"، بينما وضع قانون العقوبات قواعد صارمة للأخلاق بعدم الترويج للإباحية أو غيرها من الفسق والفجور، مشيرا إلى أن ذلك جاء في المادة 296 من قانون العقوبات تشير إلى أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، كل من قاد أو حرض أو أغرى بأي وسيلة ذكراً لارتكاب فعل اللواط أو الفجور.

وتابع أن قانون العقوبات نص أيضا على مكافحه الفسق والفجور، وذلك في المادة 178، والتي تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع أو حاز بقصد الإتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صورا محفورة أو منقوشة أو رسومات يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت منافية للآداب العامة.