مصدر بـ"التعليم" يكشف خطة الوزارة لصناعة "نتفليكس تعليمية"

كشف مصدر بوزارة التربية والتعليم، التفاصيل الكاملة لمشروع "مكتبة الدروس الإلكترونية" التي تحدث عنها الوزير طارق شوقي في مؤتمره الصحفي اليوم، والتى ستطبق على طلاب المرحلة الثانوية بدءًا من العام المقبل.

وأشار المصدر، أن طلاب المرحلة الثانوية لن يكون لهم أى مقررات أو كتب ورقية، والهدف من مكتبة الدروس الإليكترونية هو إنهاء ظاهرة الدروس الخصوصية بشكل كبير، وبناء عليه، فكرنا في إنشاء منصة للدروس الالكترونية تقدم الدروس بشكل أقرب لـ"العمل الدرامي"، بحسب تعبيره.

هل ستكون المنصة مثل "نتفليكس وشاهد وواتش ات"؟

يشرح المصدر حقيقة ما قاله الوزير أن منصة الدروس الإليكترونية ستصبح على غرار نموذج "نتفليكس وشاهد. نت"، قائلًا "المنصة دي حتقدم الدروس بشكل أقرب للفيلم أو العمل الدرامي، مادة تعليمية بشكل يجذب الطالب انه يتابع وبناء عليه نسبة تحصيله تبقى عالية، زى مدرسي الدروس الخصوصية لما بيحاولوا في الدرس يتقصموا شخصيات بعض الدروس في شكل توضيحي، أحنا هنبقى كدا بس وانت في بيتك وفاتح المنصة من التابلت الخاص بك".

حقيقة دفع اشتراك لمنصة "الدروس الإلكترونية"

كشف المصدر، أن جزء من هذه المنصة سيكون مدفوع الأجر، وغالبيته متاحا بالمجان، مبررا وجود اشتراك للطلاب، بأن هذا الاشتراك سيذهب لصالح المُدرسين الذين صنعوا محتوى هذه المنصة، خاصة أن الجهد فيها سيكون مضاعفًا، لانهم سيقدمون ما هو أقرب للعمل الفني، مشيرا أن أيضا جزء من اشتراك هذه المنصة سيذهب لتطوير باقي المنصات الإليكترونية المجانية.

طارق شوقي: منصة الدروس الإلكترونية مشروع مواز نحو مكتبة تفاعلية

يذكر أن وزير التربية والتعليم كشف اليوم، أن مكتبة الدروس الإلكترونية تعد منصة تشبه تلك التي تعرض الأفلام مثل نتفيلكس، وواتش إت وغيرها، وستحتوى على تدريب على نماذج الاختبارات في الثانوية على وجه التحديد، وفق الآلية الجديدة التي لا تعتمد على الحفظ، وسيتم عرض طرق المذاكرة للطلاب، وهناك مشروع موازي نحو مكتبة الكتب التفاعلية من مراحل الروضة وحتى الثانوية العامة، سيتم البدء فيه باستهداف السنوات الأعلى في الدراسة.