"مجاهد": خطة العام الجديد في التعليم الفني مرهونة بكثافة الطلاب

قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إن ما سيعلن اليوم في مؤتمر العام الدراسي الجديد سيكون بمثابة الضوابط العامة أما التفاصيل الخاصة ستأتي تباعا.

وأضاف في تصريحات خاصة، أن آليات العمل للعام الدراسي الجديد في التعليم الفني ستتوقف على التخصص صناعي/تجاري/زراعي/ فندقي، وأيضا على كثافة الفصل حاليا من الطلاب قبل تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي وكذلك على مدى توفر معدات الورش والمعامل بكل مدرسة وكفاءة عملها.

وقالت مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم إن خطة الدراسة في العام الدراسي الجديد تمنح كل مدرسة مطلق الحرية في تحديد عدد أيام حضور الطلاب في المراحل الدراسية المختلفة وذلك طبقا لكثافتها.

وأكدت المصادر أن الأمر سوف يكون بالتنسيق مع الإدارة التعليمية التابعة لها، على أن تقوم المديرية التعليمية بإخطار غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة بمواعيد الحضور والغياب لكل مرحلة.

ومن المقرر أن يعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، خطة بدء الدراسة في العام الجديد 2020-2021.

كما يعلن الوزير، تفاصيل نُظم التعليم عن بعد والاعتماد على "أون لاين" في الدراسة، وفرض مجموعة من الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية الطلاب والمشاركين في المنظومة التعليمية من عدوى فيروس كورونا المستجد.

واجتمع شوقي في وقت سابق، مع أعضاء المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، عبر شبكة الفيديو كونفرانس، لوضع الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، والتي جاء بها عدد من التواريخ المهمة، التي تحدد مواعيد بدء ونهاية العام الدراسي 2020-2021، والمدة الفعلية للدراسة، ومواعيد إجراء امتحانات شهادات النقل والإعدادية والثانوية العامة والدبلومات الفنية، والتي جاءت كما يلي:

يبدأ العام الدراسي الجديد السبت 17 أكتوبر 2020 ويستمر حتى الخميس 24 يونيو 2021.

يستمر الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد من السبت 17 أكتوبر 2020 وحتى 5 فبراير 2021 (مدة أيام الدراسة الفعلية 93 يومًا).

يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 20 فبراير 2021 ويستمر حتى 17 يونيو 2021 (مدة الدراسة الفعلية 96 يومًا).

تبدأ إجازة نصف العام الدراسي السبت 6 فبراير 2021 وتستمر حتى الخميس 18 فبراير 2021 (لمدة 15 يومًا).

مدة الدراسة الفعلية للعام الدراسي بأكمله 33 أسبوعا.

تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول السبت 23 يناير 2021.

تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 15 مايو 2021.

تُعقد امتحانات الدبلومات الفنية السبت 29 مايو 2021.

تُقام امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 19 يونيو 2021.