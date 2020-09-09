أسعار السمك اليوم الأربعاء 9-9-2020 في مصر

تستعرض "الوطن"، متوسط أسعار السمك بالسوق المصرية، اليوم الأربعاء 9 سبتمبر، والتي تنوعت بين البوري والبلطي والماكريل وغيرها، كالتالي:

سمك البوري

تراوح سعر السمك البوري من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو حسب الحجم.

الكابوريا

تراوح سعر كيلو جرام الكابوريا من 35 إلى 150 جنيهًا.

الكاليماري

يتراوح سعر الكاليماري بين 120 إلى 190 جنيهًا للكيلو.

سمك الدنيس

ووصل سعر الكيلو جرام من سمك الدنيس نحو 120 جنيهً.

سمك الماكريل

تراوح سعر كيلو سمك الماكريل بين 19 إلى 40 جنيهًا.

سمك البلطي

تراوح سمك البلطي بين 17 إلى 45 جنيهًا للكيلو، والفيلية البلطي بنحو 110 جنيهات للكيلو.

سمك الثعابين

ووصل سعر الكيلو جرام من سمك الثعابين ما بين 60 إلى 230 جنيهًا.

سمك البربون

وصل سعر الكيلو جرام من سمك البريون من 20 إلى 55 جنيهًا، وبحسب مجمد أو بلدي.

قشر بياض

تراوح سعر الكيلو جرام من سمك قش البياض ما بين 80 إلى 95 جنيهًا.

سمك المكرونة

بلغ سعر سمك المكرونة 79 جنيهًا للكيلو جرام، والمكرونة مجمدة 35 جنيهًا.

الجمبري

تراوح سعر كيلوجرام الجمبري من 80 إلى 500 جنيه.

سمك موسى

تراوح سعر سمك موسى بين 75 إلى 85 جنيهًا.

سمك المرجان

يتراوح سعر الكيلو جرام من سمك المرجان بين 25 إلى 38 جنيهًا.

السبيط

تراوح سعر السبيط من 120 إلى 190 جنيهًا.