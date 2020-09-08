أحمد السجيني: رفض طلبات التصالح من قاطني الوحدات المخالفة "غير قانوني"

قال أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه سيستقبل أي طلبات تصالح يرسلها سكان الوحدات في العقارات المخالفة، إذا رفض رئيس الحي أو المحافظ قبول الطلب.

وأضاف السجيني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدم برنامج "صالة التحرير"، الذي يعرض عبر شاشة "صدى البلد": "رفض رئيس الحي قبول الطلب أمر غير قانوني، والقانون عنوانه هو التصالح على المخالفة وهي جنحة، وحتى إذا حصل صاحب الجنحة على البراءة فإنه يكون قد حفظ أمنه، لكن يبقى قرار الإزالة ممتدًا وثابتًا بحق الوحدة، وبالتالي فإن الشخص المخالف من مصلحته أن يتقدم بالتصالح، إذا كان قد بنى بيتًا على أرض زراعية في الحيز العمراني حتى لو كانت لا تصلح للزراعة".

وناشد السجيني المواطنين التقدم بطلبات التصالح ودفع مبلغ الجدية، ثم التقدم بالتظلم، مشددًا على أن المجلس يرصدها ويوجه الحكومة برصدها والتعامل معها بمنتهى الجدية.