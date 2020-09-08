بريطانيا تسجل ارتفاعًا حادًا في وفيات كورونا

سجل مؤشر الوفيات الجديدة جراء فيروس كورونا في بريطانيا ارتفاعًا حادًا في إحصائية اليوم الثلاثاء حيث تم رصد 30 حالة مقابل 3 في بيانات أمس الاثنين.

وذكرت وزارة الصحة البريطانية أنها سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية 30 وفاة جديدة بين أشخاص تم ثبوت إصابتهم بالفيروس في الفترة منذ 28 يوما لتصل الحصيلة العامة للضحايا إلى 41584.

وتمثل هذه الحصيلة زيادة حادة في عدد الوفيات جراء فيروس كورونا على أساس يومي في المملكة المتحدة، التي سجلت يوم 4 سبتمبر 10 حالات، وفي 5 سبتمبر 12، وفي 6 سبتمبر 2، وفي 7 سبتمبر 3 متوفين.

كما أفادت وزارة الصحة البريطانية بارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 2420 حالة لتصل إلى مستوى 352520، لكن ذلك دون البيانات من إيرلندا الشمالية، وفقًا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وتشهد بريطانيا في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات جديدة في مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا، الأمر الذي تسارع مؤخرًا، حيث سجلت المملكة المتحدة يوم 2 سبتمبر 1508 حالات، وفي 3 سبتمبر 1735، وفي 4 سبتمبر 1940، وفي 5 سبتمبر 1813، وفي 6 سبتمبر 2988، ما يعتبر أكبر عدد من نوعه في المملكة المتحدة منذ يوم 23 مايو، وفي 7 سبتمبر 2948.

وكثفت حكومة المملكة المتحدة مؤخرًا الفحوص لرصد الفيروس مع زيادة قدراتها في هذا المجال مقارنة مع ذروة الجائحة، لتتمكن من احتوائه وتخفيف القيود التي أصابت الاقتصاد بالشلل، إلا أن الارتفاعات الجديدة لمؤشر الإصابات اليومية تثير جدلًا حول وجود ضرورة لإعادة فرض بعض الإجراءات الوقائية.