خبير قانوني يشرح جرائم فتاة المنصورة الزاعمة الزواج من صديقتها

كشف الخبير القانوني ياسر سيد أحمد، المحامي بالنقض، تفاصيل الجرائم التى وقعت فيها فتاة المنصورة الزاعمة الزواج بصديقتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وهى عدة جرائم منها التحريض على الفسق والفجور.

وأوضح سيد أحمد أن المادة "1" من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، تنص على "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنية".

وأشار إلى أن المادة 14 من ذات القانون نصت على: كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.

وأكمل أن المادة 15 من قانون الدعارة نصت على أنه يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.

وثارت حالة من الجدل المصحوبة بسخط شديد، تسببت فيها إحدى الفتيات من المنصورة، تُدعى شيرين مكاوي، بعدما أعلنت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، زواجها رسميًا من صديقتها التي تُدعى "ريم محسن".

حيث شاركت "شيرين" صورة لحالتها الاجتماعية، بكونها متزوجة من الأخيرة، مُعلقة: "أخيرًا وبعد محاولات كتيرة لإقناع الناس وأهلنا هيجمعنا بيت واحد".

وعلى الفور، حقق المنشور آلاف التفاعلات والتعليقات، التي تنوعت بين السخرية من الأمر، وبين انتقاد هذا التصرف.

وبالبحث عن "شيرين" وُجد أنها فتاة في ريعان شبابها، من مدينة المنصورة، وتدرس بكلية النُظم والمعلومات. مدونة عبر حسابها اسمًا تعريفيًا "بنت تاجر سلاح".

وتميزت صفحة شيرين بأنها كثيرة المنشورات حول الرجال، مؤكدة أنهم لا يستحقون الثقة، فضلًا عن صورها الشخصية الجريئة.

بينما "ريم" فهي من الدقهلية أيضًا، وتحديدًا من مدينة (أجا)، ودرست بإحدى المدارس الثانوية في المنصورة.