فيديو.. وزير الدفاع يلتقي مقاتلي "الجيش الثاني"

نشرت القناة الرسمية لوزارة الدفاع والإنتاج الحربي، على موقع "يوتيوب"، منذ قليل، فيديو للقاء الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بعدد من الضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود من مقاتلي الجيش الثاني الميداني بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة.

يأتي ذلك في إطار اللقاءات التي تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة للتواصل مع المقاتلين وتوحيد المفاهيم تجاه مختلف الموضوعات التي ترتبط بالقوات المسلحة على كل المستويات.

بدأ اللقاء بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم دفاعا عن أمن مصر وشعبها العظيم، ونقل الفريق أول محمد زكي لرجال القوات المسلحة تحيات وتقديرالرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، مشيدًا بتضحياتهم ودورهم البطولي في تطهير شمال سيناء من براثن الإرهاب الغادر خلال الفترة الماضية.

وأثنى القائد العام للقوات المسلحة على الدور الوطني الذي يبذله رجال الجيش الثاني الميداني في تجفيف منابع الإرهاب وتأمين المجري الملاحي لقناة السويس باعتبارها أحد الشرايين الرئيسية للأمن القومي المصري، مشيدًا بدور أبناء سيناء الشرفاء في المشاركة مع القوات المسلحة والشرطة في استعادة الأمن والاستقرار والتنمية إلى شبه جزيرة سيناء.

وأدار القائد العام حوارًا مع رجال الجيش الثاني الميداني استمع فيه لآرائهم واستفساراتهم في العديد من المجالات التي تدور في أذهانهم، معربًا عن سعادته بما لمسه من روح معنوية وفهم عالٍ وإصرارهم على مواجهة كل أشكال التطرف والإرهاب والمشاركة في إعادة بناء الوطن واستقراره.

وقام الفريق أول محمد زكي بتكريم المتميزين من رجال الجيش الثاني الميداني تقديرا لجهودهم وتفانيهم في الحفاظ على أعلى مستويات الكفاءة والاستعداد القتالي وأداء المهام والواجبات المكلفين بها بتفانٍ وإخلاص.