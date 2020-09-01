فيديو.. وزير الدفاع يتفقد انتقاء المتقدمين للكليات العسكرية وكشف الهيئة

نشرت القناة الرسمية لوزارة الدفاع والإنتاج الحربي، على موقع "يوتيوب" منذ قليل، فيديو لتفقد الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، مراحل انتقاء الطلبة المتقدمين للقبول بالكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة، لمتابعة سير الاختبارات المختلفة لاختيار أفضل العناصر المؤهلة طبيًا وبدنيًا ونفسياً، لإعداد وتأهيل دفعات جديدة من الضباط المقاتلين القادرين على حمل راية الوطن واستكمال مسيرة العطاء لأبطال القوات المسلحة، بحضور عدد من قادة القوات المسلحة.

وتابع "القائد العام"، مراحل الكشف الطبي على الطلبة المتقدمين للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية، والذي ينفذ بواسطة نخبة من الأطباء والاستشاريين من ضباط القوات المسلحة وفقاً لمعايير علمية وطبية دقيقة تتماشى مع المواصفات اللائقة للخدمة بالقوات المسلحة.

وأشاد بالمستوى المتميز للطلبة المتقدمين ومدى رغبتهم للوصول إلى شرف الالتحاق بالحياة العسكرية وذلك أثناء المرور على لجان اختبارات اللياقة البدنية وقفزة الثقة التي يتم خلالها تقييم مدى الثقة بالنفس والجرأة لانتقاء أفضل العناصر وفقاً للمعايير القياسية.

كما تضمنت الجولة حضور كشف الهيئة للطلبة كأحد مراحل الاختبارات النهائية للمتقدمين للالتحاق بالكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة وناقش القائد العام للقوات المسلحة عدد من الطلبة المتقدمين في أسلوب تنفيذ الاختبار المختلفة التي خضعوا لها خلال مراحل الاختبارات المختلفة.

والتقى بطلبة الكلية الحربية وأعضاء هيئة التدريس وأعضاء مكتب تنسيق الكليات والمعاهد العسكرية وكافة العناصر القائمة بالإشراف والمتابعة لاختبارات القبول بكافة مراحلها، ونقل لهم تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأوصاهم بضرورة التمسك بالمبادئ والقيم الأصيلة للعسكرية المصرية والحفاظ على لياقتهم البدنية العالية، والحفاظ على الانضباط العسكري في المظهر والجوهر.

وأعرب الفريق أول محمد زكى عن سعادته بالعدد الكبير المتقدم من خيرة شباب الوطن من مختلف محافظات الجمهورية والذي يعد دلالة على ثقتهم الكبيرة في العسكرية المصرية العريقة وحرصهم على الانضمام لصفوف القوات المسلحة.

ووجه القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الشكر للقائمين والمشرفين على مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية وما يقدمونه من تسهيلات وخدمات للطلبة التي من شأنها توفير الوقت والمجهود خلال كافة الإجراءات وبما يضمن تحقيق مبدأ العدل والمساواة بين كافة المتقدمين.