وزير الري السوداني: الخرطوم سجلت أعلى منسوب للنيل في التاريخ

أعلن وزير الري السوداني ياسر عباس، اليوم، أن الخرطوم سجلت أعلى منسوب للنيل في التاريخ، مضيفاً "منذ اليوم سنشهد انخفاضا تدريجيا للنيل.. ولن تكون هناك زيادة في مناسيب النيل في الأيام المقبلة".

وأكد في مؤتمر صحفي، أن هطول الأمطار بغزارة هو السبب الأساسي في فيضان النيل التاريخي، وفقا لما نشره موقع "العربية".

وقال إن "تخزين المياه في خزانين رئيسيين في السودان قلل من حجم الكارثة ولولا ذلك لحدثت كارثة كبرى"، نافياً حدوث تشققات في سد جبل الأولياء جنوب الخرطوم.

وأوضح أن الغرض من إشاعة أن هناك تشققًا في خزان جبل أولياء هو إشاعة الرعب وهو كلام غير مسؤول.