توقيع اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل في واشنطن 15 سبتمبر

قال مسؤول كبير في البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيستضيف حفل توقيع الاتفاق الدبلوماسي التاريخي لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات يوم 15 سبتمبر الجاري، في واشنطن، وفقًا لوكالة "رويترز".

وذكرت "رويترز"، اليوم ، أن الاتفاق يشمل موافقة الإمارات على العلاقات مع إسرائيل، التي ستقبل بالاستمرار في خطط تعليق ضم أراض في الضفة الغربية.

وتم الإعلان عن الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل في البيت الأبيض في 13 أغسطس، عقب محادثات قال مسؤولون إنها استغرقت 18 شهرًا.