أديب يلقب ترامب بـ"الحاج أبوحنان": عايز يستغل لقاح كورونا سياسيا

حكى الإعلامي عمرو أديب تفاصيل الحوار الذي وقع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبعض الصحفيين الأمريكيين، وذلك خلال حلقة الإثنين من برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر".

وقال أديب إن الرئيس الأمريكي الذي يلقبه بـ"الحاج أبوحنان" كان يقيم مؤتمرا صحفيا في البيت الأبيض وتمحور المؤتمر حول موضوع لقاح الفاكسين، مضيفًا: "أنا عجبني المنطق بتاع الراجل وهو بيرد لما سألوه وقالوا له هو موضوع الفاكسين سياسي وانت عايز تطلعه قبل الانتخابات عشان تكسب الانتخابات فرد أبوحنان قالهم سياسي ولا مش سياسي ..انتوا عاوزين فاكسين ولا لا؟؟".

وأضاف: "قالهم انتوا بتتكلموا في إيه انتوا عاوزين فاكسين ولا لا وطلع سياسي ولا طبي أنا بعمل الفاكسين علشان فيه ناس بتموت وفيه ناس محتاجة فاكسين وبعدين سألهم السؤال الصعب اللي محدش عرف يرد عليه يعني لو كنت اتأخرت ومعرفتش أعمل فاكسين وأخدت وقت طويل عشان أعمله والحاج أبوحنان والشركات الأمريكية عملوا الفاكسين في شهور وهو بيقول لهم يعني لما اعمله بسرعة تبقوا زعلانين ..هو فيه ايه وانتوا اللي عاملين الموضوع سياسي وانتوا اللي مش عاوزين الفاكسين يطلع".

وتابع: "إحنا وصلنا لمرحلة إن سرعة وصول الفاكسين من عدمه سبب خناقة بين الديموقراطيين والجمهوريين وبعدين قال لهم بالمناسبة ممكن يبقى على آخر السنة أو قبل التاريخ اللي انتوا عارفينه اللي هو 3 نوفمبر معاد الانتخابات وإن الناس تبدأ تطعم 1 نوفمبر".

واستطرد: "الأخبار من أمريكا أنهم بدأوا يحضروا أماكن عشان الناس تتطعم فيها والناس العلماء بتوع الطب بيقولوا أنا لازم أشوف أعداد كبيرة معمول عليها الفاكسين عشان أعرف الأعراض الجانبية بتاعته وإحنا وصلنا لمرحلة إن الديموقراطيين مش عاوزين الفاكسين ينزل لأن نزول الفاكسين يساعد في نجاح ترامب وأصبح مسيس وله علاقة بالانتخابات"، مشيرًا إلى أن الروس قرروا طرح اللقاح الخاص بهم.