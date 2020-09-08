معرض معالم القاهرة وجائزة خيري شلبي.. أبرز الفعاليات الثقافية غدا

تضم الأجندة الثقافية، غدا الأربعاء عددا من الفعاليات الفنية والثقافية المتنوعة، بين الشعر والمسرح والفن التشكيلي والتي جاءت كالتالي:

- افتتاح معرض معالم القاهرة التاريخية للفنان جورج فخري، وذلك بقاعة آدم حنين بمركز الهناجر، ويضم المعرض نحو 44 صورة فوتوغرافية للقاهرة التاريخية، ويفتتح المعرض الفنان محمد دسوقي مدير مركز الهناجر في الساعة السادسة مساء، ويستمر المعرض إلى يوم 14 سبتمبر الجاري.

- الشاعر مسعود شومان يقدم قراءة شعرية لمجموعة من قصائده، بالمجلس الأعلى للثقافة، وذلك ضمن سلسلة اقرأ معانا، التي تقدمها لجنة الشعر بالمجلس، وتبدأ القراءة بالمجلس في الساعة 6 مساء)، على أن يتم بثها اونلاين على قناة أمانة المؤتمرات التابعة للمجلس.

- حفل إعلان جائزة خيري شلبي للعمل الأدبي الأول بدار بتانة، عمارة يعقوببان بطلعت حرب، وهي الجائزة التي أطلقتها أسرة الروائي خيري شلبي، واختارت الجائزة دار بتانة لنشر العمل الفائز، ويبدأ الحفل في 7 مساء.

- افتتاح عرض عرائس الماريونت "علي بابا والأربعين حرامي" من إخراج حسن الشريف، وذلك على قاعة صلاح جاهين لمسرح البالون في الساعة الثامنة مساء.

- فرقة "الرقص المسرحي" تقدم عرض "الخادمتان" من تصميم وإخراج سالي أحمد وذلك على المسرح المكشوف بالأوبرا ، في الثامنة مساء.