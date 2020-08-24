عرض مسرحية "أحوال شخصية" على مسرح الهناجر الخميس المقبل

أعلن المخرج عادل حسان مدير فرقة مسرح الشباب بالبيت الفني للمسرح، أن العرض المسرحي "أحوال شخصية" من إنتاج الفرقة، يعرض على ساحة مركز الهناجر للفنون بالأوبرا، في إطار برنامج "عودة الروح"، الذي ينظمه قطاع الإنتاج الثقافي، بدءًا من الخميس 27 أغسطس وحتى السبت 29 أغسطس الجاري، فى تمام الساعة الثامنة و النصف مساء.

يذكر أن عرض "أحوال شخصية" يتناول حكايات نسائية من خلال ممثلات يسردن معاناتهن التى تسببت في تحولهم من بشر إلى تماثيل، الحكايات تتناول فئات وطبقات مختلفة من المجتمع، كما يطرح العرض مشكلات المرأة فى المجتمع من خلال قهر المرأة للمرأة وهو منظور جديد تناقشه المسرحية.

عرض "أحوال شخصية" بطولة لمياء جعفر، ندى عفيفي، راماج تأليف وأشعار ميسرة صلاح الدين، موسيقى وألحان حازم الكفراوي، ديكور وأزياء أحمد سلمان، إضاءة عز حلمي، غناء بسمة البنداري، وإخراج أشرف حسني.