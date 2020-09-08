حفل يتسبب في كارثة.. والحرائق تلتهم 10 آلاف فدان في كاليفورنيا (صور)

نيران مستعرة تلتهم كل ما تراه في طريقها، ترتفع جذوتها لتطول الغابات العالية مما ينبئ بكارثة حقيقية، دفعت السلطات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية إلى إعلان حالة الطوارئ من المستوى الثاني، بالإضافة إلى إجلاء عشرات المحاصرين بسبب الحرائق بواسطة مروحيات.

لا يصدق البعض أن تلك الكارثة المدوية ورائها خطأ صغير "أداة دخانية" أطلقتها عائلة أمريكية في حفل للكشف عن جنس مولودها، وتمدد الحريق حتى التهم أكثر من 10 آلاف فدان منذ بدء اندلاع النيران يوم السبت الماضي، وفقا لما نشره موقع "CNN".

واستطاعت فرق الإطفاء احتواء ما يقدر بنحو 16% فقط من الحريق حتى صباح اليوم الثلاثاء، وفقًا لمسؤولي الإطفاء، الذين قالوا إنه "أحد أخطر الحرائق" التي رأوها في المنطقة، وبحسب المحققين، فإن الحريق نتج عن "عبوة نارية تولد دخانًا" استخدمت في حفل صباح يوم السبت الماضي في حديقة إلدورادو رانش في يوكايبا، على بعد 70 ميلاً شرق لوس أنجلوس.

وبحسب السلطات، أظهر مقطع فيديو لكاميرات المراقبة زوجين مع العديد من الأطفال يسيرون في العشب، ويظهر شخصا ثالثا يقوم بإشعال لعبة نارية دخانية بهدف الاحتفال.

وشوهدت الأسرة تتدافع وتلتقط زجاجات المياه، في محاولة لإخماد النيران التي اندلعت في المكان، لكنهم فقدوا السيطرة عليها.

وأعلنت دائرة الغابات الأمريكية أعلنت، أمس أنها ستغلق جميع الغابات الوطنية الثمانية في النصف الجنوبي من الولاية، وفقًا لـ "أسوشيتد برس".

كانت شركة "باسيفيك" للغاز والكهرباء، أكبر مرفق في الولاية، تستعد لقطع الكهرباء عن 158 ألف عميل في 21 مقاطعة في النصف الشمالي من الولاية، لتقليل احتمالية أن تؤدي خطوطها ومعداتها الأخرى إلى إشعال حرائق جديدة.

وقال راندي مور، المسئول الإقليمي في منطقة جنوب غرب المحيط الهادئ التابعة لخدمة الغابات "إن حالة حرائق الغابات في جميع أنحاء ولاية كاليفورنيا خطيرة ويجب أخذها على محمل الجد. فالحرائق الحالية تُظهر سلوكًا شديدًا للنيران، ومن المرجح أن تبدأ حرائق جديدة، وتتفاقم الظروف الجوية، ونحن ببساطة لا نملك الموارد الكافية للقتال بشكل كامل احتواء كل حريق".

وفي عام 2017، أطلق أحد عناصر دورية الحدود الأمريكية النار من بندقية على هدف مليء بالمتفجرات كجزء من الاحتفال بالكشف عن جنس المولود، ما أدى إلى اندلاع حريق في ولاية أريزونا، تسبب باحتراق 47000 فدان وتسبب بوقوع خسائر قدرت قيمتها بأكثر من 8 مليون دولار.