"التأمين الصحي الشامل" عدالة في تقديم الخدمات الصحية

"إيماناً منا بحق كل مواطن في الرعاية الصحية المتكاملة، وفقاً لأعلى معايير الجودة، وتحقيقاً لحلم طال انتظاره، ومن أجل مستقبل يستحقه أبناء هذا الوطن العظيم، وانطلاقاً من مدينة بورسعيد الباسلة، أعلن إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بجمهورية مصر العربية".. كلمات أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في يوليو 2019، معلنا بدء الدولة في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد، كانطلاقة وتجربة أولية، قبل انطلاقه تدريجيا على مستوى الجمهورية.

لم يكن انطلاق المشروع بين ليلة وضحاها، إلا بعد اجراء مجموعة من الدراسات الميدنية التي أظهرت أن حوالي 50% من السكان في مصر لا يتمتعون بأي تغطية تأمينية صحية، إلى جانب أن أكثر من 62% من الإنفاق الكلي على الرعاية الصحية والخدمات هو انفاق ذاتي من دخل الأفراد، الأمر الذي انعكس على زيادة العبء المادي على الأسرة المصرية، بحسب الدكتورة رضوى إمام، المشرف على التواصل والاعلام والتوعية الصحية بالهيئة الرعاية الصحية.

لم يمر وقت طويل، حتى بدأت الخطوات التنفيذية لمشروع التأمين الصحي الشامل من حيث اصدار قانون رقم 2 لسنة 2018 لتنظيم منظومة التأمين الصحي الشامل ولائحته التنفيذية رقم 909 لسنة 2018.

العدالة الإجتماعية في الحصول على الخدمة الصحية بشكل لائق ومتطور، كان هدفاً رئيسياً لمنظومة التأمين الصحي الشامل، التي انطلقت في محافظة بورسعيد، وهو ما أكدته "إمام"، حيث قامت الدولة بتكافل غير القادرين في منظومة التأمين الصحي الشامل، والذين تم إدارجهم في 6 فئات وفقاً لقانون التأمين الصحي الشامل لافتة إلى أن القانون حدد 6 فئات تندرج تحت مصطلح غير القادرين، ليحصلوا على خدمة طبية متميزة دون مقابل ودون الإشارة لهم بأنهم غير قادرين.

واستعرضت "إمام" الفئات الست لغير القادرين كالتالي:

1- الفرد أو الأسرة المتحقق بشأنهم شرط استحقاق الدعم النقدي من برنامج تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي.

2- الفرد أو الأسرة المتعطل عن العمل أو المستنفذ لمدة استحقاق تعويض البطالة وكذلك كل فرد من أفراد الأسرة المعالين.

3- الفرد أو رب الأسرة من فاقدي الرعاية الأسرية القاطنين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية والصحية وليس لهم عائل أو دخل.

4- الفرد أو رب الأسرة من ذوي الإعاقة العاجزين عن الكسب وليس لهم مصدر دخل بما لا يتعارض مع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

5- الأفراد أو الأسر القاطنين في مناطق جغرافية محددة الذين يتعرضون لكارثة طبيعية أو من صنع الإنسان.

6- الفرد أو رب الأسرة الذي لا يكفي متوسط إجمالي دخله للوفاء باحتياجاته أو احتياجات الأسرة الأساسية.

رفع حالة المستشفيات واستيفائها معايير الجودة والاعتماد، التي وضعتها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والمعتمدة على مؤشرات دولية، انعكس على نجاح المنظومة في محافظة بورسعيد ورفع البنية التحتية الصحية، بل ووصلت نسب نجاح العمليات الدقيقة والحرجة إلى نسب النجاح العالمية، بحسب تصريحات سابقة للدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان.

نجاح التجربة في محافظة بورسعيد، جعلت الدولة تنقل التجربة إلى محافظات المرحلة الأولي والتي تضم الأقصر وأسوان والإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء، كما أنه من المقرر بدء التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة الأقصر خلال سبتمبر الجاري.

صدى نجاح منظومة التأمين الصحي في بورسعيد، انعكس على عدد المشتركين في المنظومة في محافظة الأقصر ، حيث بلغ عددهم 800 ألف مستفيد بما يعادل 57% من سكان المحافظة وذلك قبل البدء والانتفاع من خدمات المنظومة .

بمجرد الانتهاء من تنفيذ المنظومة في محافظات المرحلة الأولى ، فإنه سيتم تطبيقها تباعاً، وفقاً للجدول الذي اعلنته الهيئة العامة للرعاية الصحية كالتالي:

1- محافظات المرحلة الثانية وتشمل البحر الأحمر ومطروح وقنا وشمال سيناء

2- المرحلة الثالثة وتضم محافظات الإسكندرية والبحيرة ودمياط وسوهاج وكفر الشيخ .

3- المرحلة الرابعة وتضم محافظات بني سويف وأسيوط والمنيا والوادي الجديد والفيوم

4- المرحلة الخامسة وتضم محافظات الدقهلية والشرقية والغربيى والمنوفية.

5- المرحلة السادسة وتضم محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.