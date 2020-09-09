عبدالغفار: الجامعات الحكومية تستوعب 80% من طلاب التعليم العالي

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الجامعات الحكومية، تستوعب أكثر من 80% من طلاب التعليم العالي، مشيرًا إلى أنها ستحصل على نصيبها من التطوير، حيث جرى التصديق على ما يقرب من 5 مليارات جنيه، لتحديث البنية المعلوماتية في الجامعات الحكومية.

وأضاف عبدالغفار خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج "من مصر"، عبر شاشة "CBC": "نطور الجامعات الحكومية، بالتوازي مع بناء الجامعات الأهلية، ومنظومة التحديث ديناميكية، تعمل في كل الأطر، كما أننا أنشأنا جامعات أهلية في أماكن ليست مأهولة بالسكان، مثلما حدث في الإسماعيلية الجديدة وشرق بورسعيد".

وتابع وزير التعليم العالي: "نعمل على تقديم برامج دراسية جديدة في الجامعات الأهلية، على غرار تدريس برنامج هندسة الفضاء في جامعة أكسفورد، ونتعاقد مع العلماء المصريين في الخارج، ولدينا اتفاقيات توأمة كثيرة مع جامعات أجنبية وسوف ننتهي من إبرام العقود النهائية معها، التي قد تصل إلى اعتماد برامج أو حتى برامج مشتركة وشهادات مزدوجة".

وأردف، أنه التقى 140 عالمًا مصريًا، وتعاقد مع عدد كبير منهم للتدريس في الجامعات الأهلية، من خلال التواجد في بعض فترات السنة أو التعليم عن بعد.