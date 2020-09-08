"التعليم العالي":  نتيجة "ثانية تنسيق" الخميس المقبل

أعانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المشرف العام على مكتب التنسيق، أنه سيجري إعلان نتيجة المرحلة الثانية تنسيق 2020، الخميس المقبل، على أن يجري اتاحتها للطلاب عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق خلال دقائق من إعلانها.

وأكدة الوزارة أن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، سيعلن نتيجة المرحلة بالمبنى الجديد لوزارة التعليم العالي ومجمع التعليم الخاص المجاور لجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية.

التعليم العالي: إعلان نتيجة المرحلة الثانية بمجمع التعليم الخاص لجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية

وانطلقت الثلاثاء الماضي، أعمال المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات، بحد أدنى 317.5 درجة بنسبة 77.40% لـ«العلمي»، بعدد 194 ألفاً و448 طالباً، و278 درجة بنسبة 67.80% لـ«الأدبي» بعدد 60 ألفاً و64 طالباً، بإجمالي 254 ألفاً و512 طالباً للمرحلة، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، لتسجيل الرغبات 2020.

وأعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بدء تفعيل الكشف الطبي على الطلاب الجدد الحاصلين على الثانوية العامة والملتحقين بكليات الجامعة للعام الجامعى الجديد 2020 - 2021، اعتباراً من 14 سبتمبر الحالي حتى 24 أكتوبر مع تقسيم طلاب الكليات ذات الأعداد الكبيرة على مجموعات لتجنّب الزحام والتكدس، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، وفقاً للإجراءات الاحترازية التي تتبعها الجامعة.

وقال «الخشت» إن على الطلاب الجدد الدخول على الموقع الإلكتروني المخصّص للكشف الطبي وتسجيل بياناتهم، ومعرفة الأوراق المطلوب إحضارها معهم في اليوم المخصّص لهم، وسداد 20 جنيهاً رسوم الكشف الطبي في أحد منافذ فوري للطلاب (انتظام أو انتساب)، ومبلغ 150 جنيهاً (لطلاب الساعات المعتمدة)، ومبلغ 300 جنيه (للطلاب المقبولين بكلية التمريض).

وأضاف رئيس الجامعة أن الكشف الطبي يجري بمقر مستشفى الطلبة في ميدان الجيزة، من الساعة 9:30 صباحاً وحتى 11:30 ظهراً للطالبات، ومن 11:30 ظهراً وحتى 1:30 ظهراً للطلبة.