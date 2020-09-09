أسترازينيكا توقف تجاربها على اللقاح ضد فيروس كورونا

أعلنت مجموعة "أسترازينيكا" للصناعات الدوائية، قرارها "طواعية"، بتعليق التجارب السريرية التي تجريها للقاح التجريبي ضد فيروس كورونا، والذي طورته جامعة أوكسفورد.

وأوضحت المجموعة في بيانها، أن قرارها بتعليق التجارب، جاء بعد إصابة أحد المشاركين بها، بمرض بدون سبب واضح، وفقًا لـ"سكاي نيوز".

وأضاف البيان: "في إطار التجارب السريرية العشوائية العالمية للقاح أوكسفورد المضاد لفيروس كورونا، تم تفعيل عملية التقييم القياسية لدينا وقد علقنا طواعية عمليات التلقيح للسماح بإجراء عملية مراجعة لبيانات السلامة من قبل لجنة مستقلة".

وجاء هذا القرار، بعدما أعلنت شركة أسترازينيكا، نهاية شهر أغسطس الماضي، بدء التجارب بواسطة الأجسام المضادة لعلاج مرض "كوفيد- 19"، الناجم عن فيروس كورونا الجديد.

وقالت أسترازينيكا، إنّها بدأت باختبار علاج يستند إلى الأجسام المضادة للوقاية من مرض كوفيد-19 وعلاجه، مشيرة إلى أنّ أوائل المشاركين في التجارب تناولوا جرعات منه.