مستشار الرئيس لشؤون الصحة: لقاح كورونا لفئات معينة وليس للجميع

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إنه لا تقوم أي دولة في العالم، بإعطاء تطعيم أو لقاح الانفلونزا الموسمية لكل فئات الشعب، "مفيش تطعيم في البلد كاملة في أي دولة من الدول، مش في مصر بس"، ونفس الأمر سيكون في مصل فيروس كورونا، "لا يمكن أن يأخذه كل الشعب".

وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، الذي يُعرض على شاشة "التليفزيون المصري"، أن الاستراتيجات الوقائية بمختلف الجمعيات الطبية العالمية بما فيها الجمعية المصرية توصي بإعطاء هذا التطعيم لفئات معنيه من الشعب.

وأشار مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إلى أن هناك عدة لقاحات خاصة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وصلت للمرحلة الثالثة من التجارب الإكلينيكة والسريرية، وفي هذه المرحلة يتم تجريب اللقاح على عدة آلاف من المتطوعين، للتأكد من تأثيرة الإيجابي، وعدم وجود مضاعفات خطيرة له، قد تؤثر على حياة الإنسان.