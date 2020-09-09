مسؤول أمريكي: ترامب سيعلن خفض إضافي للقوات الأمريكية في العراق

قال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية للصحفيين، إن الرئيس دونالد ترامب، سيعلن سحب مزيد من القوات الأمريكية من العراق، اليوم الأربعاء.

وأضاف المسؤول، أن هذا الإعلان سيتبعه إعلان آخر في الأيام المقبلة، بشأن خفض إضافي للقوات الأمريكية في أفغانستان، وفقًا لـ"سكاي نيوز".

ويأتي القرار، تزامنا مع مواجهة ترامب انتقادات واسعة، بسبب تقرير ذكر إنه تحدث بشكل مهين عن قتلى الحرب الأمريكيين.