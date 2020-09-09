شاب يحاول الانتحار خلال القبض عليه على ذمة قضية بأسوان

تداول بعض رواد التواصل الاجتماعي بأسوان، مقاطع فيديو مصورة لمحاولة انتحار شاب من أعلى سطح منزل بشارع الغازات التابع لحي جنوب مدينة أسوان، فجر اليوم الأربعاء، خلال محاولة القبض عليه على ذمة إحدى القضايا، وتمكنت الحماية المدنية من إنقاذه، وتم القبض عليه واقتياده لقسم أول أسوان.

تلقت غرفة عمليات النجدة بأسوان، بلاغا بمحاولة شاب الانتحار من خلال إلقاء نفسه من أعلى سطح منزل بشارع الغازات التابع لحي جنوب مدينة أسوان، وذلك أثناء محاولة الشرطة القبض عليه على ذمة أحد القضايا - بحسب التحريات الأولية - إلا أنه تم إنقاذه فى النهاية بواسطة الحماية المدنية، والتي دفع رجالها بسلم كهربائي ممتد لأعلى سطح المنزل، وتم إلقاء القبض على الشاب واقتياده لقسم شرطة أسوان أول لاستكمال الإجراءات القانونية، وسط تواجد العشرات من الأهالي الذين سارعوا بالتقاط مقاطع فيديو للواقعة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.