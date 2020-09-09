أهالي أسوان الجديدة يستغيثون بعد انقطاع الكهرباء 14 ساعة

انقطع التيار الكهربائي عن مدينة أسوان الجديدة بمحافظة أسوان، لمدة 14 ساعة بداية من الساعة السابعة من مساء أمس الثلاثاء وحتى صباح اليوم الأربعاء.

ولا يزال السكان يعانون من مشكلة انقطاع التيار الكهربائي حتى الآن، نتيجة عطل فني بالمحطة الرئيسية المغذية للمدينة.

وقال عدد من سكان المدينة، إنهم فوجئوا بانقطاع الكهرباء من الساعة السابعة من مساء أمس الثلاثاء وحتى صباح اليوم الأربعاء، ولا يزالون يعانون من المشكلة حتى الآن، مؤكدين أن المدينة تقع في منطقة صحراوية ويعانون خلال فترة الصيف من ارتفاع درجات الحرارة وانتشار الباعوض وكذلك الكلاب الضالة، وهو ما يسبب حالة من الهلع والخوف لدى الأطفال في ظل الظلام الذي شهدته المدينة بسبب انقطاع الكهرباء.

وأشاروا إلى أنهم تواصلوا مع المسؤولين منذ بداية انقطاع التيار، لافتين إلى أن سيارة الأعطال تركت المدينة بعد محاولة إصلاح العطل وتوجهت لبلاغ آخر بمدينة كوم أمبو.

وناشد السكان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والمسؤولين بالتدخل لسرعة إنهاء المشكلة.

ومن جانبه، أوضح المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة، أن انقطاع التيار الكهربائي سببه عطل مفاجئ في المحطة الرئيسية المغذية للمدينة، وجرى إخطار شركة توزيع الكهرباء المسؤولة عن المحطة لإصلاح العطل، ولا تزال المشكلة قائمة بالحي الثاني والثالث داخل المدينة.