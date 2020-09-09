ضبط 514 مخالفة مرورية في أسوان

تمكن رجال إدارة المرور بمديرية أمن أسوان، اليوم، من ضبط 514 مخالفة مرورية متنوعة بمراكز المحافظة الـ5 " أسوان، دراو، كوم امبو، نصر النوبة، إدفو".

وبحسب بيان إعلامي صادر من مكتب العلاقات العامة والإعلام بمديرية أمن أسوان، جرى فحص 25 قائد سيارة بكمين أبوسمبل، وضبط 3 لتعاطي مخدر الحشيش والبانجو.

كما جرى ضبط 3 مركبات توك توك، وتروسكيل دون تراخيص، وتحرير 78 مخالفة تجاوز حد السرعة، والتصالح الفوري في 83 مخالفة، وتحرير 140 مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص 91 حالة عدم قبول التصالح، وتحرير 115 مخالفة متنوعة.