بعد 14 عاما.. كيم كارداشيان تعلن انتهاء Keeping Up With The Kardashians

كشفت كيم كارداشيان نجمة تليفزيون الواقع، انتهاء برنامج Keeping Up With The Kardashians، على أن يكون الموسم الأخير لعرض البرنامج في أوائل العام المقبل في 2021.

وكتبت كارادشيان، عبر حسابها على إنستجرام: "لمشجعينا المذهلين، بقلوب مثقلة، اتخذنا القرار الصعب كعائلة لتوديع عائلة كارداشيان، بعد 14 عامًا و20 موسمًا، ومئات الحلقات والعديد من العروض العرضية".

واستطردت: "ممتنون جدًا لكم جميعًا ولكل الذين شاهدونا طوال هذه السنوات، سواء في الأوقات الجيدة، أو السيئة، ورأوا معنا السعادة والدموع وكثرة العلاقات والأولاد، سنعتز إلى الأبد بالذكريات الرائعة وعدد لا يحصى من الأشخاص الذين التقيناهم على طول الطريق".

وتابعت: شكرًا لآلاف الأفراد والشركات الذين كانوا جزءًا من هذه التجربة، والذين أمضوا ساعات لا تحصى في توثيق حياتنا، سيبث موسمنا الأخير في أوائل العام المقبل في 2021.

واختتمت "كارداشيان": "ممتنة للغاية لكل من شاهدني ودعم عائلتي خلال السنوات الـ14 الماضية المذهلة، جعلنا هذا العرض من نحن وسأظل مدينة إلى الأبد لكل من لعب دورًا في تشكيل حياتنا المهنية وتغيير حياتنا إلى الأبد".

وسبق وفاز مؤخرًا برنامج الواقع Keeping Up With The Kardashians، بجائزة أفضل برنامج واقع في الولايات المتحدة الأمريكية، ضمن فعاليات حفل "جوائز خيار الشعب".

وتعد عائلة كارداشيان الأشهر على مستوى العالم نظرًا لنجومية وثراء عدد كبير من أفرادها، وتتميز كيم كارداشيان وأخواتها "كلوي كارداشيان، كيندل جينر، كايلي جينر، كورتني كارداشيان"، بأنهن يعملن في مجال الموضة والأزياء وأدوات التجميل، ويجنون من وراءها أرباحًا تقدر بملايين الدولارات، فضلا عن أرباحهن من موقع إنستجرام لشهرتهن الكبيرة بين متابعيهم.