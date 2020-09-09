"عدي الكلام" لـ سعد لمجرد تقترب من 60 مليون مشاهدة وتتصدر التريند

حققت أغنية "عدى الكلام"، للفنان سعد لمجرد، مشاهدات اقتربت من 60 مليون مشاهدة، تزامناً مع تصدر الأغنية تريند "تويتر"، وذلك بعد طرحها 15 يوليو الماضي.

وتصدرت الأغنية التي كتب كلماتها أمير طعيمة، ولحنها عزيز الشافعى، وقام بالتوزيع الموسيقي لها توما، قائمة التوب 5 على تطبيق "أنغامي"، فى مصر والمغرب.

كان سعد لمجرد قد أجل طرح الأغنية أكثر من مرة بسبب وفاة الفنانة رجاء الجداوى، وكتب "احتراما ‏لروح الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى.. سيتم تأجيل موعد طرح العمل الجديد، وسأخبركم قريبا بالموعد.. اللهم ارحم السيدة رجاء ‏الجداوى، واجعل مثواها الجنة".

وتقول كلمات أغنية "عدى الكلام" لـ سعد لمجرد: "شكله مش موضوع بسيط.. فيه غدر وفيه حوارات.. ده أنا بسهر بالساعات.. كل ده بيحصل أوام".