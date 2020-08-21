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سعد لمجرد يحقق 40 مليون مشاهدة لكليب "عدي الكلام"

تعد أول أغنية لسعد المجرد بالهجة المصرية

كتب:

ياسمين محمود
01:34 ص | الجمعة 21 أغسطس 2020
سعد لمجرد

سعد لمجرد

حقق كليب "عدى الكلام"، للمطرب سعد المجرد، 40 مليون مشاهدة عبر اليوتيوب.

وعلق الشاعر أمير طعيمة، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، "الحمدلله"، حيث احتفل مع جمهوره بهذا النجاح.

أغنية "عدى الكلام"، من كلمات أمير طعيمة، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما، وتعد أول أغنية لسعد المجرد بالهجة المصرية، ويسعى من خلالها الوصول إلى جمهور المشرق العربي.

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