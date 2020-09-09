الكنيسة: منع الزيارات عن الأنبا باخوميوس وفقا لتعليمات الأطباء

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عودة الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، إلى مقر إقامته بالمطرانية في مدينة دمنهور، بعد خضوعه للعلاج في أحد المستشفيات بالقاهرة.

وقالت مطرانية البحيرة، إنه وفقا لتعليمات الفريق الطبي المعالج، سيتم منع الزيارات نهائيا خلال الفترة القادمة لحين اكتمال فترة التعافي.

يذكر أن الأنبا باخوميوس، اسمه العلماني سمير خير سكر وهو من مواليد شبين الكوم في 17 ديسمبر 1935، وترهبن في دير السريان بوادي النطرون في عام 1962 باسم الراهب أنطونيوس السرياني، ورسَّمه البابا شنودة أسقفًا للبحيرة وتوابعها الخمس مدن الغربية؛ ليكون باكورة الأساقفة الذين رسمهم البابا شنودة الثالث في 12 ديسمبر 1971، قبل أن يرقيه البابا لرتبة مطران في 2 سبتمبر 1990، وبعد وفاة البابا شنودة الثالث في 17 مارس 2012، أصبح هو القائم مقام البطريركي بعد اعتذار الأنبا ميخائيل مطران أسيوط لِكِبَر سنه، واستمر في المنصب 8 أشهر، حتى تجليس البابا تواضروس الثاني الذي يعد تلميذه، حيث كان يخدم معه في مطرانية البحيرة كأسقف عام.