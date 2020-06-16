مطرانية البحيرة تنفي شائعات تدهور صحة الأنبا باخوميوس

نفت مطرانية البحيرة وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، الشائعات المتداولة بشأن صحة الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، قائم مقام البابا السابق.

وأكدت المطرانية، في بيان لها، أن المطران بخير وهو متواجد بمقر إيبارشيته، وأنه لا صحة للأخبار المتداولة بشأن تدهور صحته، مؤكدة أنه أجرى مداخلة تليفونية صباح اليوم مع قناة "سي تي في".

وطالبت المطرانية من الجميع عدم الانسياق وراء الأخبار والشائعات التي تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي وترديدها دون التأكد من صحتها.

وأكدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن المصدر الوحيد للأخبار والمعلومات هو المركز الإعلامي للكنيسة فقط.