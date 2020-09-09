عاجل.. تراجع أسعار خام برنت العالمي بنسبة 0.25%

انخفضت أسعار النفط خام برنت العالمي بنسبة0.25%، ليسجل أقل سعر منذ الأسبوع الماضي، ويصل إلى 39.70دولار للبرميل.

ويأتي الانخفاض تأثرا بعودة أرتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد مما يقلل الطلب علي النفط والوقود.

ويأتي الانخفاض بعد تحقيق سوق النفط ارتفاعا في أسعاره خلال الأسبوع الماضي، بعد أن شهد تراجعا لعدة شهور منذ انتشار فيروس كورونا وانخفاض الطلب على منتجات الوقود نظرا لإغلاق الدول وفرض الحجر الصحي في عدد كبير من الدول، ما تسبب في ركود الأسواق.