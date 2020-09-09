مكتبة الإسكندرية تصدر العدد الثالث من نافذتها الإعلامية 

أصدر قطاع الإعلام والاتصال بمكتبة الاسكندرية، العدد الثالث من "النافذة الاعلامية"، يوليو 2020، بعنوان "إبداع المعرفة الرقمية"، وهي نشرة اعلامية تهدف إلى التعريف بأهم انشطة مكتبة الإسكندرية وتسليط الضوء على أبرز فعاليات وندوات وإصدارات المكتبة.

وفي كلمته الافتتاحية للعدد، أكد الدكتور مصطفى الفقي؛ مدير مكتبة الاسكندرية، في الرسالة التي وجهها من خلال النافذة الاعلامية، "أن شكل العالم قد تغيير ولن يعود مثلما كان عليه، قبل أن يعرف الفيروس المستجد كوفيد- 19 طريقه إلى الكون"، مشيراً إلى أن الخدمات الثقافية ستكون على فضاء الإنترنت، فمع انتشار الفيروس سعت الكثير من المؤسسات الثقافية إلى تقديم خدماتها المتنوعة إلكترونيا؛ من كتب، وخدمات مكتبية، إلى الفنون، والعروض الموسيقية.

وأضاف أن ما يحدث في مصر حالياً إنما هو خدمة جليلة لمستقبل الدولة، وتحويلها إلى دولة رقمية، كما كانت حكوماتها تسعى عبر السنوات الأخيرة، فضلا عن استخدام وسائل المجتمع الحديث، والأخذ بأساليب العلم وطرائق المعرفة.

وتتضمن النافذة التي تأتى في 48 صفحة مجموعة من الملفات الرئيسية التي تركز على أهم المحاور التي قامت بها مكتبة الإسكندرية في أنشطتها وفعالياتها الرقمية خلال ذروة انتشار الفيروس المستجد كورونا، وتفاعل الكثير من الشباب والباحثين ومتابعي أنشطة المكتبة معها.

وحرصت النافذة على إلقاء الضوء بفوز مكتبة الإسكندرية من قبل الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات (اعلم) وتقديرا للأنشطة والخدمات التي تقدمها مكتبة الإسكندرية، يأتي ذلك الفوز تأكيدا على القدرات العلمية والتكنولوجية التي تمتلكها المكتبة ليبقى دائما شعارها العلم متاح رغم أي معوقات .

وقدمت النافذة الإعلامية عرضا مفصلا عن أبرز الندوات الافتراضية التي نظمتها مكتبة الإسكندرية، خلال فترة الجائحة للتوعية بالفيروس.

كما جرى عقد ندوة بعنوان "الحقيقة والخيال حول الكائنات المعدلة وراثيًّا"، ألقاها السير ريتشارد جون روبرتس؛ الحاصل على جائزة نوبل في علم وظائف الأعضاء أو الطب، سنة 1993، وهو حاليًّا الرئيس التنفيذي العلمي للمعامل الحيوية لنيو إنجلاند بالولايات المتحدة، وهو في الأصل عالم كيمياء حيوية وبيولوجيا جزيئية بريطاني.

كما نظم مركز الدراسات الاستراتيجية بمكتبة الإسكندرية، حلقة نقاشية افتراضية، بعنوان "جائحة كورونا وانعكاساتها المحلية والإقليمية والدولية".