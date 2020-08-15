مكتبة الإسكندرية تختار مدحت صالح بديلا لمحمد الشرنوبي في حفلها

استبدلت مكتبة الاسكندرية جدول حفلاتها الصيفية لهذا العام، بسبب الفنان محمد الشرنوبي، حيث كان من المقرر أن يقام حفل الشرنوبي فى 21 من شهر أغسطس الجاري، بحسب ما أعلنه "الشرنوبي" عبر صفحته الرسمية.

وعلمت "الوطن"، أن سارة الطباخ منتجة الشرنوبي السابق، قد تواصلت مع إدارة المكتبة وأبلغتهم بمشاكلها القانونية معه وعلى إثر ذلك قررت المكتبة استبدال حفل الشرنوبي بالفنان مدحت صالح.

أصدرت شركة "إيرث برودكش" التي تملكها المنتجة سارة الطباخ، بيانا تحذر فيه الفنان محمد الشرنوبي، من إصدار بيانات أطلقت عليها "خاطئة" مؤكدة في بيانها أنه لايحق له العمل دون موافقة الشركة لأنها الوكيل الحصري له، بحسب البيان.

وجاء في البيان الذي نشرته الشركة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي: "تحذر شركة إيرث برودكشن المدعو محمد الشرنوبي من إصدار بيانات خاطئة حول طبيعة علاقته بشركة إيرث برودكش والذي يرتبط معها بعقد حصري لايجوز الاتفاق أو التوقيع علي أي منتج فني أو إعلاني أو حتى الظهور الإعلامي إلا بموافقة الشركة سواء بأجر أو بدون أجر".

وأضاف البيان: "وتحذر الشركة، الشركات الإنتاجية من التعامل بشكل فردي معه حتى لايتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد هذه الشركات، وقرار غرفة صناعة السينما ونقابة الموسيقيين واضح بأن الجهتين قامتا بغل أيديهما لأن الطرفين متنازعين قضائيا، وبالتالي الأمر متروك للقضاء، وطالما أن النزاع لم يحسم قضائيا لايحق له العمل نهائيا بشكل منفرد".

وتابع: "كما أن الشركة سوف تحرك دعوى قضائية ضد الفنان لقيامه بنشر أخبار كاذبة في وسائل الإعلام على أن علاقته بالشركة انتهت ولم يقدم دليلا يثبت ذلك وكل هذه البيانات هدفها شو إعلامي، وسوف يحاسب قانونا عليها".

واختتم البيان: "وتدعو الشركة الفنان بالالتزام وعدم اختلاق المشاكل والتمادي فى الإخلالات كما هو مثبت عنه فى التحقيقات السابقة وكما هو معهود عنه من قبل"، فيما جاء البيان مذيلًا بتوقع المستشار القانوني للشركة أشرف عبدالعزيز.