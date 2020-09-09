البترول تستعد لتنظيم "إيجبس 2021" بمشاركة 80 دولة و5000 عارض

أعلنت اللجنة التنفيذية العليا لمؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "إيجبس 2021"، برئاسة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، خلال اجتماعها اليوم عبر الفيديوكونفرانس، أنّه من المقرر تنظيم فعاليات الدورة الخامسة للمؤتمر والمعرض في الفترة من 31 مايو الى 2 يونيو 2021 بالقاهرة، تحت شعار "شمال أفريقيا والبحر المتوسط.. تلبية احتياجات اليوم من الطاقة".

ويشارك في المؤتمر، عدد من وزراء البترول والطاقة والرؤساء التنفيذيين لكبرى شركات البترول العالمية وخبراء الصناعة من الشركات الرائدة في قطاع البترول والغاز، ونخبة من قادة الأعمال العالميين.

ويحظى الحدث بمشاركة دولية كبيرة من 80 دولة ونحو 35 ألف مشارك، ومشاركة وتمثيل لأكثر من 500 عارض و16 جناحا للدول في المعرض المصاحب، و27 شركة بترول محلية وعالمية، و2000 من أعضاء الوفود و300 متحدث، وتعقد خلال فعالياته نحو 80 جلسة.

وأوضحت اللجنة أنّ اختيار التوقيت يأتي بعد دراسة وتقييم الأوضاع الناجمة عن جائحة كورونا، وتطلع العالم للخروج من التحديات التي أفرزتها هذه الجائحة، إذ رأت أنّ التوقيت الذي تم اختياره يوفر للمشاركين من المستثمرين والشركات العالمية فرص أكثر أمانا للسفر الدولي، وإلى جانب جدول زمني ملائم لإعادة الالتقاء والتواصل بينهم تحت مظلة إيجبس.

من جانبه، أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أنّ مؤتمر ومعرض إيجبس يتطور بشكل كبير عاما تلو الآخر، وهو ما تجسد الدورة الماضية في عام 2020، التي فاقت التوقعات من حيث حجم المشاركين وعدد ما تم توقيعه من اتفاقيات ومذكرات وعقود تتعلق بالأعمال والشراكات في صناعة البترول والغاز.

ولفت إلى أنّ الدعم الكامل الذي يحظى به هذا الحدث من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحرصه على الحضور، أعطى زخما كبيرا للحدث، لافتا إلى أنّ النجاح الكبير لهذا الحدث جعله الأبرز في منطقة شمال أفريقيا والبحر المتوسط، فضلا عن كونه بمثابة ملتقى بترولي مهم يجمع أهم وأكبر الشركات واللاعبين في مجال الطاقة إقليميا وعالميا على أرض مصر.

وأضاف الملا أنّ الحدث بمثابة نافذة تواصل متميزة لصناعة البترول المصرية على العالم، لإلقاء الضوء والتعرف على فرص الاستثمار والشراكة في قطاع البترول والغاز، ومكانة مصر كواحدة من أهم منتجى الغاز في المنطقة، ودولة محورية لتداول وتجارة الغاز والبترول، خاصة أنّ مصر أصبحت محط أنظار الشركات العالمية في السنوات الأخيرة، في ضوء ما شهدته من تحولات إيجابية وإصلاحات اقتصادية مهمة، حفزت كبار اللاعبين في الصناعة البترولية على فتح آفاق جديدة للعمل والاستثمار المشترك مع مصر.

وأكد أنّ نجاح هذا الحدث يعكس النجاحات التي تحققت في صناعة البترول المصرية، ويعكس كذلك التنامي الكبير في حجم الشراكة والتعاون بين قطاع البترول وشركاء نجاحه من شركات البترول العالمية.

وتابع الملا أنّ الحدث يكتسب أهميته المتزايدة كوسيلة لعقد المزيد من الشراكات الناجحة، في ظل ما تشهده المنطقة من تعاون إيجابي لاستثمار الاكتشافات الجديدة، ما يعكس ضرورة التعاون لتحقيق التحول الرقمي بصورة سريعة، وإيجاد بنية تحتية قوية والتعاون في مختلف المجالات التي تحقق تلك الأهداف.

ويعد الحدث فرصة لتسليط الضوء على أوضاع وتحديات صناعة البترول والغاز، وسبل العمل المشترك في ظل الظروف العالمية الحالية، ومناقشة الحلول ودفع الشراكات التي تساهم في تقدم الصناعة.

وأشار إلى أنّ تنظيم مؤتمر ومعرض إيجبس يعد فرصة قوية لدعم الحداثة والتحولات الرقمية والتكنولوجية بالصناعة، في ضوء ما يوفره من فرص للتعرف على أحدث التكنولوجيات المطبقة عالميا في صناعة البترول، وما يستجد من ابتكارات تخدم أهداف العمليات والأنشطة البترولية، خاصة أنّه يشهد حضورا قويا للشركات ومزودي التكنولوجيا لصناعة البترول والغاز.

من جانبه، أعرب كريستوفر هدسون، رئيس شركة دي إم جي إيفنتس العالمية المنظمة للمؤتمر، عن سعادته باستضافة الدورة السنوية الخامسة من معرض إيجيبس في مايو 2021، مشيرا إلى إقامة هذا المعرض لاستعراض احتياجات السوق المتنامية لمصر كدولة من أهم اللاعبين الإقليميين في صناعة البترول والغاز، ومؤسس لمنتدى غاز شرق المتوسط.

ويساهم المؤتمر في إثراء الحوار حول تنمية الصناعة على المستويين الاستراتيجي والتقني، والتركيز على التقنيات المتقدمة والاستثمارات التي تدفع لانتقال الطاقة وإحداث تحول في الصناعة.

ويعقد مؤتمر ومعرض إيجبس 2021 للعام الخامس على التوالي، استمرارا لدوره كمنصة لمناقشة التحديات العالمية الحالية، وتعزيز الشراكات البناءة، وتيسير تبادل الخبرات الفنية والابتكار وخلق فرص جديدة نحو مستقبل أفضل وطاقة المستدامة لمنطقة شرق المتوسط والعالم.