وزير البترول يكشف 8 مميزات لعمل السيارة بـ"الغاز"

كشف المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، خلال تقرير رفعه للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن 8 مميزات لتحويل المواطن سيارته للعمل بالغاز الطبيعي، وجاءت تلك المميزات كالآتي:

1- وقود بديل موفر، حيث إن سعر متر الغاز 3.5 جنيه.. والبنزين 92، 7.5 جنيه للتر.

2- 825 جنيهًا توفيرًا شهريًا للمواطن حال التحويل للغاز لو يستخدم 10 لتر بنزين 80 يومياً.

3- يرتفع الوفر لـ1200 جنيه شهرياً لو كان يستخدم "بنزين 92".

4- فترة استرداد قيمة التحويل للعمل بالغاز تتراوح بين 3 و6 أشهر عند الاستهلاك المتوسط.

5- كلما زاد معدل الاستهلاك اليومي من البنزين قلت فترة استرداد التكلفة.

6- الوقت الذي تستغرقه السيارة للتحويل للعمل بالغاز يتراوح بين ساعتين و4 ساعات.

7- يمكن تحويل جميع السيارات بجميع سعاتها اللترية للعمل بالغاز الطبيعي.

8- أنظمة التحويل الجديدة للغاز الطبيعي تدعم المحرك وترفع من كفاءته في العمل بالغاز للوصول إلى أداء مثالي للسيارات.