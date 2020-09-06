رئيس التحرير

محمود مسلم

وزير البترول يكشف 8 مميزات لعمل السيارة بـ"الغاز"

أبرزها تحقيق وفر 1200 جنيه.. وأداء المحرك يصل للاستخدام الأمثل

كتب:

محمد مجدي
04:57 م | الأحد 06 سبتمبر 2020
المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية

المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية

كشف المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، خلال تقرير رفعه للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن 8 مميزات لتحويل المواطن سيارته للعمل بالغاز الطبيعي، وجاءت تلك المميزات كالآتي:

1- وقود بديل موفر، حيث إن سعر متر الغاز 3.5 جنيه.. والبنزين 92، 7.5 جنيه للتر.

2- 825 جنيهًا توفيرًا شهريًا للمواطن حال التحويل للغاز لو يستخدم 10 لتر بنزين 80 يومياً.

3- يرتفع الوفر لـ1200 جنيه شهرياً لو كان يستخدم "بنزين 92".

4- فترة استرداد قيمة التحويل للعمل بالغاز تتراوح بين 3 و6 أشهر عند الاستهلاك المتوسط.

5- كلما زاد معدل الاستهلاك اليومي من البنزين قلت فترة استرداد التكلفة.

6- الوقت الذي تستغرقه السيارة للتحويل للعمل بالغاز يتراوح بين ساعتين و4 ساعات.

7- يمكن تحويل جميع السيارات بجميع سعاتها اللترية للعمل بالغاز الطبيعي.

8- أنظمة التحويل الجديدة للغاز الطبيعي تدعم المحرك وترفع من كفاءته في العمل بالغاز للوصول إلى أداء مثالي للسيارات.

اقرأ المزيد:

وزير البترول لرئيس الوزراء: عمل السيارات بالغاز يرفع من كفاءة المحرك

مدبولي يتابع تعظيم استخدام الغاز كوقود للسيارات: أرخص وأكثر كفاءة

أستاذ بترول: اكتشافات مصر من الغاز يحولها لمصدر عالمي

عاجل.. "مدبولي": إدراج الحمام والعلمين والضبعة بمنظومة توصيل "الغاز"