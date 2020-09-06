وزير البترول يكشف 8 مميزات لعمل السيارة بـ"الغاز"
أبرزها تحقيق وفر 1200 جنيه.. وأداء المحرك يصل للاستخدام الأمثل
كتب:
محمد مجدي
04:57 م | الأحد 06 سبتمبر 2020
المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية
كشف المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، خلال تقرير رفعه للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن 8 مميزات لتحويل المواطن سيارته للعمل بالغاز الطبيعي، وجاءت تلك المميزات كالآتي:
1- وقود بديل موفر، حيث إن سعر متر الغاز 3.5 جنيه.. والبنزين 92، 7.5 جنيه للتر.
2- 825 جنيهًا توفيرًا شهريًا للمواطن حال التحويل للغاز لو يستخدم 10 لتر بنزين 80 يومياً.
3- يرتفع الوفر لـ1200 جنيه شهرياً لو كان يستخدم "بنزين 92".
4- فترة استرداد قيمة التحويل للعمل بالغاز تتراوح بين 3 و6 أشهر عند الاستهلاك المتوسط.
5- كلما زاد معدل الاستهلاك اليومي من البنزين قلت فترة استرداد التكلفة.
6- الوقت الذي تستغرقه السيارة للتحويل للعمل بالغاز يتراوح بين ساعتين و4 ساعات.
7- يمكن تحويل جميع السيارات بجميع سعاتها اللترية للعمل بالغاز الطبيعي.
8- أنظمة التحويل الجديدة للغاز الطبيعي تدعم المحرك وترفع من كفاءته في العمل بالغاز للوصول إلى أداء مثالي للسيارات.