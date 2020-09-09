خناقة عائلية على "محل" تنتهي بمقتل سباك على يد شقيقين في أوسيم

تسبب خلاف على محل "إرث" بمنطقة أوسيم إلى وقوع جريمة قتل بشعة بين 3 من عائلة، انتهت بمقتل شاب على يد أبناء عمته، بعد أن أطلق أحدهما طلقة اخترقت رأسه.

ذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية التى جرت تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلى مدير الادارة العامة للمباحث، أن بداية الواقعة بتلقى مركز شرطة أوسيم بلاغا من الأهالي بوقوع مشاجرة وقتيل.

بمجرد تلقى البلاغ، انتقلت قوة أمنية من المباحث تحت قيادة العميد أحمد الوليلى مفتش المباحث، والمقدم محمد مجدي رئيس المباحث، وتبين أن المشاجرة بين أولاد خال طرف أول، سباك، 47 سنة، وطرف ثان، 2 أشقاء (ميكانيكي، سواق)، ونشبت بسبب خلاف على ورث محل الميكانيكي عامله، وقام الطرف الثاني بقتل الطرف الأول بطلقة فى الرأس.. تم ضبط المتهمين والسلاح المستخدم.